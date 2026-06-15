По всей видимости, самый известный в мире бывший агент ЦРУ оказался заядлым геймером, сообщает 24 Канал.

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Бывший офицер ЦРУ стал зависимым от мобильной игры?

Джон Кириаку немало лет провёл в рядах ЦРУ, прежде чем стать одним из первых информаторов, рассказавших о зверствах агентства во время допросов подозреваемых в терроризме.

Сейчас он известный автор книг о спецслужбах и частый гость различных шоу и подкастов.

Во время недавнего интервью Кириаку рассказал о своей зависимости от мобильной игры Angry Birds 2. По словам бывшего агента, он просто "одержим" и посвящает ей много своего свободного времени, играя ежедневно вот уже более 9 лет, сообщает Gamerant.

Дошло даже до того, что Джон иногда просыпается на час раньше, чтобы хоть немного поиграть.

Фрагмент интервью: смотрите видео

По сути, Кириак делает это ради быстрого выброса дофамина, отмечая, что его привлекают короткие уровни, приятная механика натяжения рогатки и стремление к самосовершенствованию путем превосхождения личных рекордов или результатов друзей.

Любимой птицей Джона является черная, а ключевыми триггерами, которые заставляют его руку тянуться к телефону, бывший агент ЦРУ называет стресс и скуку. Он утверждает, что короткие сеансы игры хорошо успокаивают его нервы, что неудивительно, ведь некоторые игры действительно способны снимать стресс.

Вместе с тем Джон признает, что эта привычка время от времени создает ему проблемы, в частности, негативно влияет на его продуктивность и качество сна.

Забавно, что, по словам Джона, его бывшая жена использовала его "зависимость" как одно из оправданий для развода.