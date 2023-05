Названы 4 игры, попавшие во Всемирный зал славы видеоигр – одна из них вас точно удивит

Национальный музей игр Strong в Нью-Йорке объявил, какие проекты в этом году попадут в его Всемирный зал славы видеоигр и геймеров удивит как минимум один из них.

Не только библиотека конгресса США занимается сохранением лучших образцов видеоигрового творчества, ведь существует Национальный музей игр в Нью-Йорке.

Это заведение, специализирующееся на истории игр в целом, основало собственный Всемирный зал славы видеоигр в 2015 году для "признания отдельных электронных игр всех типов, которые пользовались популярностью в течение длительного периода и влияли на индустрию видеоигр или на популярную культуру и общество в целом".

С тех пор они ежегодно выбирают несколько проектов, что войдут в элитный список.

В этом году в него попали четыре игры: The Last of Us от Naughty Dog's, классическая аркадная игра Computer Space, Wii Sports на консоль Nintendo Wii и игра для ПК с середины 90-х – Barbie Fashion Designer.

Если по "Последним из нас", игре Computer Space, фактически положившей старт основанию компании ATARI, и хиту от Nintendo вопросов не возникает, то попадание в Зал славы Barbie Fashion Designer требует объяснений.

В 1996 году Mattel и Digital Domain выпустили забавный симулятор кутюрье, позволявший игрокам создавать одежду, которую впоследствии они могли напечатать для своих реальных кукол Барби.

Игра произвела настоящий фурор, а за два первых месяца после релиза было продано более 500 000 копий, что является поразительным показателем даже сейчас, а тем более в 1996 году.

Интересно, что эти четыре проекта смогли опередить таких серьезных конкурентов как Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake и Wizardry.