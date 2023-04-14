В США ежегодно выбирают 25 музыкальных произведений, которые Библиотека Конгресса будет хранить как культурное наследие в своем надежном хранилище. В этом году, впервые за все время, туда попала музыка из видеоигры, сообщает 24 Канал.
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Библиотека Конгресса опубликовала традиционный список музыкальных треков и партитур, которые будут внесены в Национальный реестр звукозаписей за 2023 год. Среди них оказался саундтрек легендарной видеоигры, знакомый каждому геймеру.
Речь идет о музыкальной теме Super Mario с NES, созданной композитором Кодзи Кондо
Знаковая композиция: видео
Мелодия была записана в 1985 году и стала одним из самых известных и популярных видеоигровых саундтреков.
Теперь этот культовый трек, записанный на носитель, будет храниться среди таких не менее легендарных работ как Imagine от Джона Леннона или Bohemian Rhapsody группы Queen.