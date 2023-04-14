У США щороку обирають 25 музичних творів, які Бібліотека Конгресу зберігатиме як культурну спадщину у своєму надійному сховищі. Цьогоріч, вперше за весь час, туди потрапила музика з відеогри, інформує 24 Канал.

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Бібліотека Конгресу опублікувала традиційний список музичних треків і партитур, які будуть внесені до Національного реєстру звукозаписів за 2023 рік. Серед них опинився саундтрек легендарної відеогри, знайомий кожному геймеру.

Мова йде про музичну тему Super Mario з NES, створену композитором Кодзі Кондо.

Знакова композиція: відео

Мелодія була записана у 1985 році та стала одним з найбільш впізнаваних і популярних відеоігрових саундтреків.

Тепер цей культовий трек буде записаний на носій та зберігатиметься серед таких не менш легендарних робіт як Imagine від Джона Леннона чи Bohemian Rhapsody гурту Queen.