Названо 4 гри, що потрапили у Всесвітній зал слави відеоігор – одна з них вас точно здивує

Національний музей ігор Strong у Нью-Йорку оголосив які проєкти цьогоріч потраплять до його Всесвітньої зали слави відеоігор і геймерів здивує як мінімум один з них.

Не лише бібліотека конгресу США займається збереженням найкращих зразків відеоігрової творчості, адже існує Національний музей ігор у Нью-Йорку.

Цей заклад, що спеціалізується на історії ігор в цілому, заснував власний Всесвітній зал слави відеоігор у 2015 році для "визнання окремих електронних ігор усіх типів, які користувалися популярністю протягом тривалого періоду та мали вплив на індустрію відеоігор або на популярну культуру та суспільство в цілому".

Відтоді вони щорічно обирають кілька проєктів, які входять до елітного списку.

Цьогоріч до нього потрапили чотири гри: The Last of Us від Naughty Dog's, класична аркадна гра Computer Space, Wii Sports на консоль Nintendo Wii та гра для ПК з середини 90-х – Barbie Fashion Designer.

Реклама Barbie Fashion Designer: відео

Якщо по "Останнім з нас", грі Computer Space, яка фактично поклала старт заснуванню компанії ATARI, та хіту від Nintendo питань не виникає, то потрапляння до Зали слави Barbie Fashion Designer вимагає пояснень.

У 1996 році Mattel та Digital Domain випустили кумедний симулятор кутюр'є, який дозволяв гравцям створювати одяг, який потому вони могли видрукувати для своїх реальних ляльок Барбі.

Гра зчинила справжній фурор, а за два перші місяці після релізу було продано понад 500 000 копій, що є разючим показником навіть зараз, а тим паче у 1996 році.

Цікаво, що ці чотири проєкти змогли випередити таких серйозних конкурентів як Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake та Wizardry.