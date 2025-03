Восемь игр покинут Game Pass в марте: среди них Lies of P, Evil West и Yakuza 6

Microsoft еще не объявила список новинок Game Pass на март, однако уже уведомила пользователей об играх, которые вскоре покинут каталог сервиса.

Восемь игр будут удалены из библиотеки Game Pass 15 марта, сообщает 24 Канал. Перечень игр подтвержден на официальной странице Xbox, посвященной играм сервиса.

В список входят:

Evil West – экшн в стиле вестерн о вампирах;

– экшн в стиле вестерн о вампирах; Lies of P – ролевой souls like триллер;

– ролевой souls like триллер; MLB The Show 24 – бейсбольный симулятор;

– бейсбольный симулятор; No More Heroes 3 ;

; Солнечный пепел ;

; SpongeBob SquarePants: Битва за Бикини Боттом – Rehydrated – приключенческий платформер;

– приключенческий платформер; Yakuza 5 Remastered – криминальный экшн;

– криминальный экшн; Yakuza 6: The Song of Life – криминальный экшн.

Стоит отметить, что такие проекты, как SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, No More Heroes 3, MLB The Show 24 и Evil West, пробыли в подписке ровно год – их добавили в марте 2024 года.

Solar Ash и Lies of P появились в Game Pass в сентябре 2023 года, а Yakuza 5 Remastered и Yakuza 6: The Song of Life – еще в начале 2021 года, что делает их одними из самых старых игр в каталоге.

В конце февраля сервис уже потерял Yakuza 3 Remastered и Yakuza 4 Remastered. Таким образом, вскоре подписчики потеряют доступ ко всей коллекции Yakuza Remastered.

По новинкам Game Pass в марте, официальное объявление ожидается в ближайшее время.