Вісім ігор залишать Game Pass у березні: серед них Lies of P, Evil West і Yakuza 6

Microsoft ще не оголосила список новинок Game Pass на березень, проте вже повідомила користувачів про ігри, які незабаром покинуть каталог сервісу.

Вісім ігор будуть видалені з бібліотеки Game Pass 15 березня, повідомляє 24 Канал. Перелік ігор підтверджено на офіційній сторінці Xbox, присвяченій іграм сервісу.

До списку входять:

Evil West – екшн у стилі вестерн про вампірів;

– екшн у стилі вестерн про вампірів; Lies of P – рольовий souls like трилер;

– рольовий souls like трилер; MLB The Show 24 – бейсбольний симулятор;

– бейсбольний симулятор; No More Heroes 3 ;

; Solar Ash ;

; SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – пригодницький платформер;

– пригодницький платформер; Yakuza 5 Remastered – кримінальний екшн;

– кримінальний екшн; Yakuza 6: The Song of Life – кримінальний екшн.

Варто зазначити, що такі проєкти, як SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, No More Heroes 3, MLB The Show 24 і Evil West, пробули в підписці рівно рік – їх додали у березні 2024 року.

Solar Ash і Lies of P з’явилися у Game Pass у вересні 2023 року, а Yakuza 5 Remastered і Yakuza 6: The Song of Life – ще на початку 2021 року, що робить їх одними з найстаріших ігор у каталозі.

Наприкінці лютого сервіс вже втратив Yakuza 3 Remastered і Yakuza 4 Remastered. Таким чином, незабаром передплатники втратять доступ до всієї колекції Yakuza Remastered.

Щодо новинок Game Pass у березні, офіційне оголошення очікується найближчим часом.