Попри крутий старт з огляду на кількість геймерів, що придбали Monster Hunter Wilds у Steam, гра має рейтинг рецензій "змішані", а гравці скаржаться на низьку продуктивність та технічні проблеми, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.
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Простий хибодрук міг викликати проблеми
Одну з можливих причин виявив користувач платформи Valve під ніком BeepBoop.
В одному з обговорень гри, він повідомив, що виявив у файлі "config.ini" гри маленьку "друкарську помилку". Замість слова "resolution" (розширення, – ред.) у файлі виявилося слово "resoltuion".
Геймер стверджує, що виправлення цієї помилки вручну підвищило продуктивність Monster Hunter Wilds.
Трейлер проєкту – дивіться відео
Звучить доволі дико, але інші геймери взяли приклад з BeepBoop та потому теж заявили, що гра стала працювати краще.
Один з них навіть сказав, що виправлення слова у файлі призвело до збільшення показника FPS на цілих 20 пунктів.
До виправлення я ніколи не бачив 3-значного FPS, тепер у мене 110, і досить стабільно,
– написав гравець.
Достеменно невідомо чи це свого роду "ефект плацебо" чи ж Capcom справді пропустили таку чудернацьку помилку, яка впливає на продуктивність гри.
Так чи інакше, можете випробувати метод самотужки та оцінити зміни на власні очі.