Календарь релизов: вот самые интересные игры, которые выйдут в ближайшее время на ПК
В одном из предыдущих материалов мы собрали список игр, которые выйдут в ближайшее время на консолях - PlayStation, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. На этот раз наступает очередь компьютеров: что интересного приготовили нам разработчики на апрель и следующие несколько месяцев?
Чего ждать на ПК
Владельцам ПК (включая портативные устройства вроде Steam Deck) в этом месяце есть во что поиграть. Наверное, самым большим событием является переиздание Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthlogy, которое включает в себя всю серию, а также карточки с иллюстрациями, хранящиеся в чехле для ядерной бомбы.
Смотрите также Календарь релизов: какие игры выйдут в ближайшее время на консолях
Апрель:
- Withering Rooms – 2 апреля.
- Beat Slayer – 4 апреля.
- Pathfinder: Gallowspire Survivors 1.0 – 4 апреля.
- Turbo Golf Racing 1.0 – 4 апреля.
- Sons of Valhalla – 5 апреля.
- Children of the Sun – 9 апреля.
- Final Factory – 9 апреля.
- Gigantic: Rampage Edition – 9 апреля.
- Ereban: Shadow Legacy – 10 апреля.
- Yet Another Fantasy Title – 10 апреля.
- Антология Fallout S.P.E.C.I.A.L. – 11 апреля.
- Infection Free Zone – 11 апреля.
- Europa – 16 апреля.
- Artificer's Tower – 18 апреля.
- No Rest for the Wicked – 18 апреля.
- Sker Ritual – 18 апреля.
- Dead Island 2 – 22 апреля.
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 апреля.
- Tales of Kenzera: Zau – 23 апреля.
- TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 апреля.
- SaGa: Emerald Beyond – 25 апреля.
- Another Crab's Treasure – 25 апреля.
- Manor Lords – 26 апреля.
- Braid: Anniversary Edition – 30 апреля.
Май:
- Homeworld 3 – 13 мая.
- Senua's Saga: Hellblade II – 21 мая.
- Multiversus – 28 мая.
Также 14 июня ожидаем Shin Megami Tensei V: Vengeance, 5 июля – The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, 25 июля – долгожданный Frostpunk 2, 20 августа выпустят Black Myth: Wukong, и наконец-то в сентябре выйдут STALKER 2: Heart of Chernobyl (5 сентября) и Warhammer 40,000: Space Marine 2 (9 сентября).
Трейлер STALKER 2: Heart of Chernobyl: видео