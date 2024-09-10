Игроки NAVI назвали свои любимые карты в Counter-Strike 2 – какая оказалась любимой

В перерыве между матчами ESL Pro League Season 20 игроки украинской организации Natus Vincere поделились с поклонниками своими предпочтениями, назвав свои любимые карты в Counter-Strike.

Следующий матч "рожденных побеждать" на ESL Pro League Season 20 по CS 2 состоится только 19 сентября, поэтому у команды достаточно времени на отдых и ответов на интересные вопросы.

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Какие карты в фаворе NAVI

Участники коллектива пролили свет на свои любимые карты и оказалось, что одна из карт является фаворитом в общем зачете.

Так украинские игроки NAVI – Валерий "b1t" Ваховский и Игорь "w0nderful" Жданов выбрали своими любимыми Inferno и Nuke соответственно.

Nuke, потому что на ней ты можешь делать много мувов как снайпер,

– прокомментировал свой выбор Жданов.

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Румынский легионер коллектива Михай "iM" Иван удивил всех, назвав карту которой пока нет в перечне соревновательных карт – Cache.

Сошлись во мнении капитан команды Алекси "Aleksib" Виролайнен и Юстинас "jL" Лекавичус. Оба атлета считают лучшей картой Mirage.

Старый добрый Mirage. Много механического скилла нужно для того, чтобы хорошо играть на этой карте,

– добавил jL.

Ходят слухи, что скоро на CS 2 ожидает обновление пула соревновательных карт, поэтому со временем этот перечень может измениться.