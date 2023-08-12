Разработчики назвали самые популярные классы и игровых персонажей в Baldur's Gate 3

Larian Studios обнародовали немало статистических данных по первой неделе после релиза Baldur's Gate 3, среди прочего назвав самые популярные классы и игровых персонажей. Кто в фаворитах у игроков – узнайте в материале.

Baldur's Gate многие уже называют "игрой десятилетия", а сотни тысяч игроков получают большое удовольствие от выяснения всех тайн ее волшебного и одновременно жуткого мира.

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Одна из очевидных причин невероятной популярности игры состоит в том, насколько уникален может быть игровой опыт каждого игрока, ведь геймерам дают множество свободы. От того на чью сторону встать в разных конфликтах, до того дать ли вынуть свой глаз болотной ведьме.

Свободны выбирать мы и за кого играть: создать собственного персонажа или выбрать кого-нибудь из "заготовленных" героев.

На официальном аккаунте Baldur's Gate 3 в соцсети X, Larian Studios опубликовали немало данных с первой недели после релиза.

Собственноручно созданным персонажем игру начали 93% игроков. К тому же на этот момент, самым популярным классом в игре с достаточно большим отрывом является Паладин.

Самые популярные классы / Фото Larian Studios

Полуельфы тем временем стали самой популярной расой, хотя и победа минимальна, ведь их конкуренты – эльфы и люди отстали совсем немного.

Самые популярные расы / Фото Larian Studios

Кроме выбора расы и класса, Larian также показали многие другие интересные статистические данные.

К примеру, стал известен потрясающий факт, что геймеры потратили более 1225 лет совокупно, играя в Baldur's Gate 3. А 88 из них были проведены в редакторе персонажа.

Ну и собачка, по имени Дряпчик была поглажена 750 тысяч раз.

Интересные статистические данные / Фото Larian Studios

Поделились разработчики и тем, как часто игроки выбирали основного героя из "заготовленных" персонажей и кто был самым популярным среди них. Здесь пальма первенства досталась Гейлу.

Самые популярные заготовленные персонажи / Фото Larian Studios

По всей вероятности, многие из этих статистических данных будут меняться со временем, поэтому будем с интересом следить за обновлениями в ближайшие недели.