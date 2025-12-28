Аналитики назвали игры 2025 года, в которых пользователи Steam провели больше всего времени

Аналитики портала GameDiscover обнародовали интересный рейтинг, который показывает сколько времени пользователи Steam в среднем провели в той или иной новой игре в 2025 году.

Подводя итоги 2025 года интересно взглянуть какие нынешние проекты больше всего "затянули" геймеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameDiscover.

Во что пользователи Steam играли дольше всего из проектов 2025 года?

В этом вопросе пригодится аналитика от GameDiscover.

Специалисты портала попытались определить среднее количество часов проведенных в каждой игре для одного ее владельца на платформе Steam.

Результат позволил сформировать рейтинг, который дает представление о том, какие же видеоигры смогли дольше всего удержать внимание геймеров.

На "призовых" местах довольно ожидаемо оказались представительницы жанра RPG.

Бронзу необычного "зачета" получила MMO Dune: Awakening с показателем в 46.95 часов на игрока.

Второе место осталось за Monster Hunter Wilds, среднестатистический игрок которой провел в проекте 51.47 часов.

Триумфовала же в импровизированном рейтинге хитовая Kingdom Come: Deliverance 2, номинированная сразу в нескольких категориях на The Game Awards 2025, сообщает сайт TGA.

В сиквел от чешской Warhorse Studios рядовой пользователь наиграл 59.5 часов.

