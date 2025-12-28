Аналитики назвали игры 2025 года, в которых пользователи Steam провели больше всего времени
- Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой популярной игрой 2025 года по времени, проведенному в ней, со средним показателем 59.5 часов на игрока.
- Monster Hunter Wilds и Dune: Awakening заняли второе и третье места соответственно, со средними показателями 51.47 и 46.95 часов на игрока.
Аналитики портала GameDiscover обнародовали интересный рейтинг, который показывает сколько времени пользователи Steam в среднем провели в той или иной новой игре в 2025 году.
Подводя итоги 2025 года интересно взглянуть какие нынешние проекты больше всего "затянули" геймеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameDiscover.
Интересно Эти 5 игр получили самые низкие оценки на Metacritic в 2025 году
Во что пользователи Steam играли дольше всего из проектов 2025 года?
В этом вопросе пригодится аналитика от GameDiscover.
Специалисты портала попытались определить среднее количество часов проведенных в каждой игре для одного ее владельца на платформе Steam.
Результат позволил сформировать рейтинг, который дает представление о том, какие же видеоигры смогли дольше всего удержать внимание геймеров.
На "призовых" местах довольно ожидаемо оказались представительницы жанра RPG.
Бронзу необычного "зачета" получила MMO Dune: Awakening с показателем в 46.95 часов на игрока.
Трейлер игры: смотрите видео
Второе место осталось за Monster Hunter Wilds, среднестатистический игрок которой провел в проекте 51.47 часов.
Трейлер игры: смотрите видео
Триумфовала же в импровизированном рейтинге хитовая Kingdom Come: Deliverance 2, номинированная сразу в нескольких категориях на The Game Awards 2025, сообщает сайт TGA.
В сиквел от чешской Warhorse Studios рядовой пользователь наиграл 59.5 часов.
Трейлер игры: смотрите видео
Как выглядит первая десятка рейтинга?
Kingdom Come: Deliverance 2 – 59.5 часов
Monster Hunter Wilds – 51.47 часов
Dune: Awakening – 46.95 часов
EA Sports FC 26 – 43.17 часов
The Hundred Line – Last Defense Academy – 41.5 часов
NBA 2K26 – 41.4 часов
Hollow Knight: Silksong – 40.98 часов
Elden Ring Nightreign – 38.38 часов
Bongo Cat – 36.28 часов
Digimon Story: Time Stranger – 35.58 часов