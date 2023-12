После рейтинга 10 лучших видеоигр 2023 года портал Metacritic решил показать обратную сторону монеты и представил список из проектов, после упоминания о которых у порядочного геймера начнутся "вьетнамские флешбеки".

3 место – 38/100 от критиков и 0.9/10 от геймеров

Начнем с представления тройки "лидеров", а именно с бронзового призера, первой и вполне возможно последней игры студии Refugium Games – Greyhill Incident.

Подобие сурвайвал-стелса на тему вторжения пришельцев провалилось на всех уровнях: от плохой актерской игры до странного и неинтересного геймплея.

Трейлер Greyhill Incident – смотреть видео

И, если пришельцы таки существуют, то им лучше не видеть этой "видеоигры", потому что для них она скорее всего стала бы лишней причиной уничтожить Землю.

2 место – 36/100 от критиков и 2.2/10 от геймеров

Когда-то платформер Flashback (1992) имел честь становиться в сравнение с легендарной Prince of Persia, несмотря на свой научно-фантастический сеттинг.

Этой осенью появилось его продолжение – Flashback 2 и лучше бы эта игра так и осталась в прошлом.

Сиквел страдает от массы проблем, однако основная заключается в устаревшем и слишком простом подходе к геймдизайну, из-за чего игровой процесс оказался несложным и в большей степени изнурительным и совсем не доставил удовольствия ни геймерам, ни критикам.

Трейлер Flashback 2 – смотреть видео

1 место – 34/100 от критиков и 1.2/10 от геймеров.

Ну и звание худшей игры 2023 года вполне заслуженно получает худшее из всех существующих творений по мотивам легендарной саги "Властелин колец" – стелс-платформер The Lord of the Rings: Gollum.

Скучный геймплей, неинтересный сюжет, корявое управление и целый океан багов – эти недостатки, как самые настоящие дементоры, вытянут всю радость из души любого геймера, который запустит этот проект и им не поможет никакой патронус, даже пес.

Подборка багов из игры – смотреть видео

Вся десятка худших игр 2023 года выглядит следующим образом: