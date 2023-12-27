После рейтинга 10 лучших видеоигр 2023 года портал Metacritic решил показать обратную сторону монеты и представил список из проектов, после упоминания о которых у порядочного геймера начнутся "вьетнамские флешбеки".
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3 место – 38/100 от критиков и 0.9/10 от геймеров
Начнем с представления тройки "лидеров", а именно с бронзового призера, первой и вполне возможно последней игры студии Refugium Games – Greyhill Incident.
Подобие сурвайвал-стелса на тему вторжения пришельцев провалилось на всех уровнях: от плохой актерской игры до странного и неинтересного геймплея.
Трейлер Greyhill Incident – смотреть видео
И, если пришельцы таки существуют, то им лучше не видеть этой "видеоигры", потому что для них она скорее всего стала бы лишней причиной уничтожить Землю.
2 место – 36/100 от критиков и 2.2/10 от геймеров
Когда-то платформер Flashback (1992) имел честь становиться в сравнение с легендарной Prince of Persia, несмотря на свой научно-фантастический сеттинг.
Этой осенью появилось его продолжение – Flashback 2 и лучше бы эта игра так и осталась в прошлом.
Сиквел страдает от массы проблем, однако основная заключается в устаревшем и слишком простом подходе к геймдизайну, из-за чего игровой процесс оказался несложным и в большей степени изнурительным и совсем не доставил удовольствия ни геймерам, ни критикам.
Трейлер Flashback 2 – смотреть видео
1 место – 34/100 от критиков и 1.2/10 от геймеров.
Ну и звание худшей игры 2023 года вполне заслуженно получает худшее из всех существующих творений по мотивам легендарной саги "Властелин колец" – стелс-платформер The Lord of the Rings: Gollum.
Скучный геймплей, неинтересный сюжет, корявое управление и целый океан багов – эти недостатки, как самые настоящие дементоры, вытянут всю радость из души любого геймера, который запустит этот проект и им не поможет никакой патронус, даже пес.
Подборка багов из игры – смотреть видео
Вся десятка худших игр 2023 года выглядит следующим образом:
- The Lord of the Rings: Gollum – 34/100 от критиков и 1.2/10 от геймеров
- Flashback 2 – 36/100 от критиков и 2.2/10 от геймеров
- Greyhill Incident – 38/100 от критиков и 0.9/10 от геймеров
- Quantum Error – 40/100 от критиков и 3.2/10 от геймеров
- Testament: The Order of High Human – 41/100 от критиков и 7.1/10 от геймеров
- Crime Boss: Rockay City – 52/100 от критиков и 5.4/10 от геймеров
- Hellboy: Web of Wyrd – 61/100 от критиков и 8.2/10 от геймеров
- Gangs of Sherwood – 48/100 от критиков и 6.0/10 от геймеров
- Loop8: Summer Of Gods – 49/100 от критиков и 3.9/10 от геймеров
- Gargoyles Remastered – 58/100 от критиков и без оценок от геймеров