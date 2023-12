Після рейтингу 10 найкращих відеоігор 2023 року, портал Metacritic вирішив показати зворотну сторону монети та представив список з проєктів, після згадки про які у порядного геймера почнуться "в'єтнамські флешбеки".

3 місце – 38/100 від критиків та 0.9/10 від геймерів

Почнемо з представлення трійки "лідерів", а конкретно з бронзового призера, першої, й цілком можливо останньої гри студії Refugium Games – Greyhill Incident.

Такий собі сурвайвал-стелс на тему вторгнення прибульців провалився на всіх рівнях: від поганої акторської гри до дивного та нецікавого геймплею.

Трейлер Greyhill Incident – дивитися відео

І, якщо прибульці таки існують, то їм краще не бачити цієї "відеогри", бо для них лише вона скоріше за все стала б зайвою причиною знищити Землю.

2 місце – 36/100 від критиків та 2.2/10 від геймерів

Колись платформер Flashback (1992) мав честь ставати у порівняння з легендарною Prince of Persia, попри свій науково-фантастичний сетинг.

Цієї осені з'явилося його продовження – Flashback 2 і краще б ця гра так і залишилася в минулому.

Сиквел страждає від маси проблем, однак основна полягає у застарілому і надто простому підході до геймдизайну, через що ігровий процес виявився нескладним та більшою мірою виснажливим і зовсім не приніс задоволення ані геймерам, ані критикам.

Трейлер Flashback 2 – дивитися відео

1 місце – 34/100 від критиків та 1.2/10 від геймерів

Ну і звання найгіршої гри 2023 року цілком заслужено отримує найгірше з усіх існуючих творінь за мотивами легендарної саги "Володар перснів" – стелс-платформер The Lord of the Rings: Gollum.

Нудний геймплей, нецікавий сюжет, кострубате керування та цілий океан багів – ці недоліки, як справжнісінькі дементори, витягнуть усю радість з душі будь-якого геймера, який запустить цей проєкт і їм не допоможе ніякий патронус, навіть пес.

Добірка багів з гри – дивитися відео

Уся десятка найгірших ігор 2023 року виглядає наступним чином: