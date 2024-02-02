Во что поиграть в феврале – календарь релизов самых ожидаемых видеоигр месяца

Обычно февраль трудно назвать плодотворным месяцем для игровой индустрии, однако в 2024 году это несколько изменилось, ведь геймеров ждет немало интересных и масштабных релизов видеоигр.

После того как первым безусловным хитом 2024 года неожиданно стала Palworld, очень интересно будет наблюдать за дальнейшими релизами и их статистическими показателями.

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Тем более, что февраль 2024 года будет довольно богатым на релизы, о самых интересных из которых вам расскажет 24 Канал.

Helldivers 2

Постер Helldivers 2 / Фото Sony Interactive Entertainment

Когда: 8 февраля

На каких платформах: PS5, ПК

Прямое продолжение оригинального top-down шутера 2015 года от Arrowhead Game Studios, где игрокам придется взять на себя роль Адских Десантников.

Перед геймерами будет стоять лишь одна задача – уничтожить как можно больше инопланетных врагов из самого разнообразного оружия в отдаленных уголках галактики.

Трейлер игры – смотреть видео

Tomb Raider I-III Remastered

Постер ремастера Tomb Raider / Фото Aspyr

Когда: 14 февраля

На каких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК

В день всех влюбленных, разработчики из Aspyr, предложат геймерам заново влюбиться в харизматичную расхитительницу гробниц Лару Крофт.

Первые три оригинальные игры известной франшизы станут частью ремастер-коллекции, которая выйдет на всех топовых игровых консолях и к тому же будет иметь украинскую локализацию.

Трейлер проекта – смотреть видео

Skull and Bones

Наконец выйдет Skull and Bones / Фото Ubisoft

Когда: 16 февраля

На каких платформах: PS5, Xbox Series и ПК

Многострадальный проект Ubisoft после бесчисленных переносов и производственного ада наконец-то доберется до геймеров уже совсем скоро.

Поэтому, если ваша душа давно желала увлекательных пиратских приключений с ромом, пиастрами и зрелищными морскими баталиями, то ждать осталось совсем немного.

Трейлер Skull and Bones – смотреть видео

Star Wars: Dark Forces Remaster

Еще один интересный ремастер / Фото

Когда: 28 февраля

На каких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК

В конце месяца нас ожидает еще один интересный ремастер.

Разработчики из Nightdive Studios взялись осовременить один из лучших шутеров по Звездным войнам. Удастся ли им осуществить этот амбициозный замысел, увидим 28 февраля.

Трейлер Star Wars: Dark Forces Remaster – смотреть видео

Final Fantasy VII Rebirth

Интересный ремейк / Фото Square Enix

Когда: 29 февраля

На каких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК

Вслед за двумя ремастерами в нашем списке появился и ремейк, оригинал которого вышел в далеком 1997 году.

Rebirth – это продолжение планов Square Enix создать трилогию ремейков Final Fantasy и поклонники франшизы совсем не против такого подхода, особенно если новинка будет такой же качественной, как и ее предшественница – Final Fantasy VII Remake.

Трейлер Rebirth – смотреть видео

Итак, таким будет февраль 2024 для игровой индустрии, конечно, если никто из разработчиков не решит порадовать геймеров внезапным релизом, как это было с одной из лучших видеоигр 2023 года Hi-Fi Rush.