Після того як першим безумовним хітом 2024 року неочікувано стала Palworld, дуже цікаво буде спостерігати за подальшими релізами та їх статистичними показниками.
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Тим більше, що лютий 2024 року буде доволі багатим на релізи, про найцікавіші з яких вам розповість 24 Канал.
Helldivers 2
Постер Helldivers 2 / Фото Sony Interactive Entertainment
Коли: 8 лютого
- На яких платформах: PS5, ПК
Пряме продовження оригінального top-down шутера 2015 року від Arrowhead Game Studios, де гравцям доведеться взяти на себе роль Пекельних Десантників.
Перед геймерами повстане лише одне завдання – знищити якомога більше іншопланетних ворогів з найрізноманітнішої зброї у найвіддаленіших куточках галактики.
Трейлер гри – дивитися відео
Tomb Raider I-III Remastered
Постер ремастера Tomb Raider / Фото Aspyr
- Коли: 14 лютого
- На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК
У день всіх закоханих, розробники з Aspyr, запропонують геймерам змогу заново закохатися у харизматичну розкрадачку гробниць Лару Крофт.
Перші три оригінальні гри відомої франшизи стануть частиною ремастер-колекції, яка вийде на усіх топових ігрових консолях та до того ж матиме українську локалізацію.
Трейлер проєкту – дивитися відео
Skull and Bones
Нарешті вийде Skull and Bones / Фото Ubisoft
- Коли: 16 лютого
- На яких платформах: PS5, Xbox Series та ПК
Багатостраждальний проєкт Ubisoft після незчисленних перенесень та виробничого пекла нарешті дістанеться до геймерів вже зовсім незабаром.
Отож, якщо ваша душа давно бажала захопливих піратських пригод з ромом, піастрами та видовищними морськими баталіями, то очікувати залишилося зовсім трохи.
Трейлер Skull and Bones – дивитися відео
Star Wars: Dark Forces Remaster
Ще один цікавий ремастер / Фото
- Коли: 28 лютого
- На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК
Наприкінці місяця нас очікує ще один цікавий ремастер.
Розробники з Nightdive Studios взялися осучаснити один з найкращих шутерів по "Зоряних війнах". Чи вдасться їм здійснити цей амбітний задум, побачимо 28 лютого.
Трейлер Star Wars: Dark Forces Remaster – дивитися відео
Final Fantasy VII Rebirth
Цікавий рімейк / Фото Square Enix
- Коли: 29 лютого
- На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК
Слідом за двома ремастерами у нашому списку з'явився і рімейк, оригінал якого вийшов далекого 1997 року.
Rebirth – це продовження планів Square Enix створити трилогію рімейків Final Fantasy і шанувальники франшизи зовсім не проти такого підходу, особливо якщо новинка буде такою якісною як і її попередниця – Final Fantasy VII Remake.
Трейлер Rebirth – дивитися відео
Отож, таким буде лютий 2024 для ігрової індустрії, звісно, якщо ніхто з розробників не вирішить потішити геймерів раптовим релізом, як це було з однією з найкращих відеоігор 2023 року Hi-Fi Rush.