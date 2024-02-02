Після того як першим безумовним хітом 2024 року неочікувано стала Palworld, дуже цікаво буде спостерігати за подальшими релізами та їх статистичними показниками.

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Тим більше, що лютий 2024 року буде доволі багатим на релізи, про найцікавіші з яких вам розповість 24 Канал.

Helldivers 2





Постер Helldivers 2 / Фото Sony Interactive Entertainment

Коли: 8 лютого

На яких платформах: PS5, ПК

Пряме продовження оригінального top-down шутера 2015 року від Arrowhead Game Studios, де гравцям доведеться взяти на себе роль Пекельних Десантників.

Перед геймерами повстане лише одне завдання – знищити якомога більше іншопланетних ворогів з найрізноманітнішої зброї у найвіддаленіших куточках галактики.

Трейлер гри – дивитися відео

Tomb Raider I-III Remastered



Постер ремастера Tomb Raider / Фото Aspyr

Коли: 14 лютого

На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК

У день всіх закоханих, розробники з Aspyr, запропонують геймерам змогу заново закохатися у харизматичну розкрадачку гробниць Лару Крофт.

Перші три оригінальні гри відомої франшизи стануть частиною ремастер-колекції, яка вийде на усіх топових ігрових консолях та до того ж матиме українську локалізацію.

Трейлер проєкту – дивитися відео

Skull and Bones



Нарешті вийде Skull and Bones / Фото Ubisoft

Коли: 16 лютого

На яких платформах: PS5, Xbox Series та ПК

Багатостраждальний проєкт Ubisoft після незчисленних перенесень та виробничого пекла нарешті дістанеться до геймерів вже зовсім незабаром.

Отож, якщо ваша душа давно бажала захопливих піратських пригод з ромом, піастрами та видовищними морськими баталіями, то очікувати залишилося зовсім трохи.

Трейлер Skull and Bones – дивитися відео

Star Wars: Dark Forces Remaster



Ще один цікавий ремастер / Фото

Коли: 28 лютого

На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК

Наприкінці місяця нас очікує ще один цікавий ремастер.

Розробники з Nightdive Studios взялися осучаснити один з найкращих шутерів по "Зоряних війнах". Чи вдасться їм здійснити цей амбітний задум, побачимо 28 лютого.

Трейлер Star Wars: Dark Forces Remaster – дивитися відео

Final Fantasy VII Rebirth



Цікавий рімейк / Фото Square Enix

Коли: 29 лютого

На яких платформах: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series та ПК

Слідом за двома ремастерами у нашому списку з'явився і рімейк, оригінал якого вийшов далекого 1997 року.

Rebirth – це продовження планів Square Enix створити трилогію рімейків Final Fantasy і шанувальники франшизи зовсім не проти такого підходу, особливо якщо новинка буде такою якісною як і її попередниця – Final Fantasy VII Remake.

Трейлер Rebirth – дивитися відео

Отож, таким буде лютий 2024 для ігрової індустрії, звісно, якщо ніхто з розробників не вирішить потішити геймерів раптовим релізом, як це було з однією з найкращих відеоігор 2023 року Hi-Fi Rush.