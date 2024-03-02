Разработчик Helldivers 2 раскрыл огромный секрет об оружии в игре и дал геймерам важный совет

Исполнительный директор студии Arrowhead Game Studios и креативный руководитель Helldivers 2, рассекретил удивительную деталь об оружии в хитовой новинке и дал важный совет поклонникам игры.

Helldivers 2 предлагает геймерам немало разновидностей смертоносного оружия, чтобы уничтожать бесчисленные толпы инсектоидов и распространять демократию по виртуальной галактике.

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Однако, как и во всех онлайн-играх, геймеры сформировали собственную "мету" снаряжения в хитовой новинке от Arrowhead Game Studios.

Сделали они это с помощью тех четырех статистических показателей, что Helldivers 2 предлагает для каждого оружия: урон, вместительность магазина, отдача и скорость огня.

Что такое "мета" в играх?

Понятие "мета" (произносится с ударением на "а") охватывает самые эффективные стратегии, персонажей или снаряжения в игре на данный момент.

Со всем тем разговоры о лучшем снаряжении дошли до абсурда и ситуаций когда игроки выбрасывают из лобби других пользователей, если те используют не "метовые" виды вооружения.

Трейлер Helldivers 2 – смотреть видео

Тут в дело вмешался директор игры Йохан Пилестедт, который раскрыл секрет, рассказав, что в общем существует около 50 отдельных статистических показателей для каждого оружия в игре – просто разработчики решили не показывать их все игрокам.

Цифры являются ориентиром, но не дают полной картины. Используйте то (оружие – ред.), которое нравится вам больше всего, – сказал разработчик.

В комментариях к публикации Пилестедта уже собралось немало поклонников проекта, которые все же просят разработчиков показывать все показатели в игре.

Но вряд ли в Arrowhead пойдут на этот шаг, ведь педантичный отбор снаряжения действительно помешает веселью и хаосу, которым и славится Helldivers 2.