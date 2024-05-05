Фанат Fallout 4 потратил 1300 часов чтобы получить самое сложное достижение в игре

Одна из самых сложных ачивок в Fallout 4 требует немалых усилий и достаточно много времени, ведь даже ярому поклоннику проекта понадобилось более 1300 часов, чтобы выполнить все его условия.

Поклонник Fallout 4 потратил космическое количество времени на то, чтобы разблокировать одно из самых сложных достижений в любимой игре.

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Fallout 4 переживает вторую молодость благодаря популярности сериала от Amazon Prime. Кроме восстановления интереса старых фанатов, популярная RPG получила немало новых игроков.

В то время как новички впервые открывают для себя мир Пустоши, ярые поклонники часто возвращаются в проект, чтобы получить еще не разблокированные ачивки.

Большинство из них не является чем-то сложным, однако одно достижение годами заставляет многих геймеров чесать затылок.

Речь о "Benevolent Leader" (Доброжелательный Лидер) – ачивке, присуждаемой игроку, который сможет достичь максимального уровня счастья в большом поселении.

Как утверждается, лишь около 7% из всех игроков Fallout 4 являются гордыми обладателями этой награды. Поэтому представьте себе радость пользователя Reddit под ником ConnorHunter60, который присоединился к этой когорте избранных после невероятных 1327 часов в игре.

Сложность достижения заключается в отсутствии четких критериев его выполнения от разработчиков.

К тому же это еще не все, ведь повышение уровня счастья поселенцев является очень непростой задачей, для которой нужно добыть немало ресурсов и угодить каждому жителю отдельно. Как рассказал геймер, у него это получилось практически случайно.

Блуждая по Пустоши он наткнулся на свой старый городок, о котором уже даже успел забыть, добавил там несколько новых сооружений и объектов и увидел на экране столь желанное оповещение о получении ачивки.

Очевидно, ConnorHunter60 потратил все свои очки умения на прокачку удачи в системе S.P.E.C.I.A.L., иначе этого не объяснить.