Назван самый популярный язык интерфейса Steam и это не английский

Последние данные Valve по конфигурациям и аппаратному обеспечению пользователей Steam отличаются странной статистикой по поводу того, какой язык был самым популярным на платформе в марте 2023 года.

Последняя информация об аппаратном обеспечении пользователей Steam за март 2023 года предоставила широкой массе большое количество интересных фактов об аудитории платформы.

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Раз в месяц Valve посылает специальный запрос рандомизированной группе пользователей Steam со всего мира.

Соглашающиеся с его условиями геймеры предоставляют Valve выборку анонимной информации, помогающей компании создавать ежемесячные отчеты о том, как выглядит ее база пользователей.

Однако на этот раз отчет также содержит странную статистику, которая утверждает, что самым популярным языком интерфейса среди пользователей платформы является упрощенный китайский, с показателем превышающим все остальные языки вместе взятые.

Итак, последний опрос утверждает, что в марте 52,70% всех пользователей Steam используют упрощенный китайский в качестве основного языка. Второе место занимает английский со сравнительно скудным показателем в 21,65% от общего количества пользователей.

Кстати говоря, согласно свежей информации, в марте украинский язык расположился на 15 месте по популярности, потеряв 0.14% по сравнению с февралем.

Топ языков на платформе / Фото Steam

Хотя эта информация, безусловно, и без того звучит довольно странно, Valve также не дают комментариев относительно выборки респондентов, что дополнительно ставит под сомнение легитимность опроса.