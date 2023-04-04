Назван самый популярный язык интерфейса Steam и это не английский
Источник:Статистика Steam
Последние данные Valve по конфигурациям и аппаратному обеспечению пользователей Steam отличаются странной статистикой по поводу того, какой язык был самым популярным на платформе в марте 2023 года.
Последняя информация об аппаратном обеспечении пользователей Steam за март 2023 года предоставила широкой массе большое количество интересных фактов об аудитории платформы.
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Раз в месяц Valve посылает специальный запрос рандомизированной группе пользователей Steam со всего мира.
Соглашающиеся с его условиями геймеры предоставляют Valve выборку анонимной информации, помогающей компании создавать ежемесячные отчеты о том, как выглядит ее база пользователей.
Однако на этот раз отчет также содержит странную статистику, которая утверждает, что самым популярным языком интерфейса среди пользователей платформы является упрощенный китайский, с показателем превышающим все остальные языки вместе взятые.
Итак, последний опрос утверждает, что в марте 52,70% всех пользователей Steam используют упрощенный китайский в качестве основного языка. Второе место занимает английский со сравнительно скудным показателем в 21,65% от общего количества пользователей.
Топ языков на платформе / Фото Steam
Хотя эта информация, безусловно, и без того звучит довольно странно, Valve также не дают комментариев относительно выборки респондентов, что дополнительно ставит под сомнение легитимность опроса.