Победа NAVI: сколько получит украинская команда за свой триумф

Украинская киберспортивная команда NAVI одержала победу на турнире PGL Major Copenhagen 2024, где победила американскую FaZe Clan в игре Counter-Strike 2. Каким же будет их приз?

В гранд-финале мейджора NAVI обошли американцев со счетом 2:1, став первыми в мире чемпионами по CS 2. Команды сыграли такие карты как Ancient (13:9 в пользу украинцев), Mirage (13:2 в пользу FaZe) и Inferno (2:1 в пользу NAVI).

Смотрите также NAVI стали чемпионами первого Мейджора в истории Counter-Strike 2

Приз

Общий призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов.

Из них NAVI получит 500 000 долларов .

. Команда FaZe за второе место получила 170 000 долларов.

По 80 000 долларов забирают за 3 и 4 места Team Vitality и G2 Esports.

Команда Natus Vincere, что переводится с латыни как "Рожденные Побеждать", объединила пятерых игроков, среди которых двое украинцев:

Валерий "b1t" Ваховский (Украина).

Юстинас "jL" Лекавичус (Литва).

Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия).

Михай "iM" Иван (Румыния).

Игорь "w0nderful" Жданов (Украина).

Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина).

В свою очередь американская команда состояла из граждан Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Словакии вместе с тренером из Польши.

Юстинас "jL" Лекавичус стал лучшим игроком турнира. Он закончил соревнования с рейтингом 1.22., а лучшей его картой стал финальный Inferno против FaZe, которую он завершил с рейтингом 1.90.



Юстинас "jL" Лекавичус / Фото NAVI

Как указано на сайте команды, его победа на этом турнире "стала крупнейшим достижением jL в карьере".