С момента релиза The Elder Scrolls V: Skyrim прошло целых 12 лет, но популярность проекта не угасает, а преданные поклонники не перестают находить в нем интересные детали.

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Пользователь Reddit под ником NawwGG420 опубликовал скриншот своей последней находки.

На изображении можно увидеть скелет, лежащий на каменной плите, тогда как другой скелет будто вылезает из-под земли, дотягиваясь до нее.

Почитателям творчества режиссера Джеймса Кэмерона сразу понятно, что скорее всего, это находчивая "пасхалка" на концовку легендарного Титаника, где Роуз спасается от ледяной воды, лежа на деревянной двери, а Джек трагически тонет.

Отсылка на Титаник в Skyrim / Фото с Reddit

Интересно, что для подавляющего большинства геймеров в комментариях наличие такой отсылки в игре стало большим сюрпризом, хотя некоторые из них провели в проекте Bethesda несколько сотен часов.

Если же вам интересно самостоятельно посмотреть на находку NawwGG420, то этих скелетов можно найти во Внутреннем святилище Забытой долины, которая является частью дополнения Dawnguard, вышедшего 11 лет назад.