Від релізу The Elder Scrolls V: Skyrim минуло цілих 12 років, але популярність проєкту не згасає, а віддані шанувальники не перестають знаходити у ньому цікаві деталі.

Варте уваги Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Користувач Reddit під ніком NawwGG420 опублікував скриншот своєї останньої знахідки.

На зображенні можна побачити скелет, який лежить на кам'яній плиті, тоді як інший скелет ніби вилазить з-під землі, дотягуючись до неї.

Шанувальникам творчості режисера Джеймса Кемерона одразу зрозуміло, що скоріше за все, це є кмітливою "великодкою" на кінцівку легендарного Титаніка, де Роуз рятується від крижаної води, лежачи на дерев'яних дверях, а Джек трагічно тоне.

Посилання на Титанік у Skyrim / Фото з Reddit

Цікаво, що для переважної більшості геймерів у коментарях наявність такого посилання в грі стала неабияким сюрпризом, хоча деякі з них провели в проєкті Bethesda кілька сотень годин.

Якщо ж вам цікаво самотужки поглянути на знахідку NawwGG420, то цих скелетів можна знайти у Внутрішньому святилищі Забутої долини, яка є частиною доповнення Dawnguard, що вийшло 11 років тому.