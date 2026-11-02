Разработчики GTA 6 обещают, что плотность карты будет такой же, как в Skyrim, но масштаб значительно больше

Adv

Разработчики подтвердили, что территория новой части примерно вдвое превышает размеры карты Grand Theft Auto 5, но это не главное, сообщает gamesradar+.

Гигантские размеры и философия Skyrim

Если же посчитать общую площадь суши, то игровое пространство почти равно игровым зонам Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, взятым вместе.

Однако масштаб ничего не стоит, если игра кажется пустой. Представители студии подчеркивают, что основное внимание уделили не просто квадратным километрам, а плотности окружающей среды.

Вместо процедурной генерации разработчики прибегли к ручной работе, воссоздав на порядок больше доступных интерьеров помещений, чем в любой предыдущей игре.

Вы можете пойти куда угодно, в любую случайную локацию, и множество людей тщательно продумали это место– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Аарон Гарбут.

Такой подход напоминает знаменитую философию Тодда Говарда во время рекламной кампании The Elder Scrolls V: Skyrim. Тогда руководитель Bethesda обещал геймерам возможность взобраться на любую видимую гору.

Внутри домов незнакомцев игроки увидят настоящую историю хозяев. На стенах висят семейные фотографии, а в гостиных и кухнях царит бытовой беспорядок. В частности, Аарон Гарбут рассказал историю о том, как во время тестирования зашел в дом, увидел снимки домашнего питомца, а в соседней комнате обнаружил саму собаку и разгромленную комнату.

Каждый переулок настолько же детализирован и интересен, как и остальные– добавил Гарбут.

По словам разработчиков, масштаб игры порой пугает их самих, ведь даже после многих лет тестирования они до сих пор натыкаются на локации и детали, о существовании которых раньше и не догадывались.

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А недавно в сети появилось 12 новых скриншотов проекта.