Творці GTA 6 обіцяють щільність мапи як у культовій Skyrim, але масштаб світу значно більший

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Розробники підтвердили, що територія нової частини приблизно удвічі перевищує розміри мапи Grand Theft Auto 5, але це не головне, інформує gamesradar+.

Гігантські розміри та філософія Skyrim

Якщо ж порахувати загальну площу суші, то ігровий простір майже дорівнює ігровим зонам Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5 та Red Dead Redemption 2 разом узятим.

Однак масштаб нічого не вартий, якщо гра здається порожньою. Представники студії наголошують, що ключову увагу приділили не просто квадратним кілометрам, а щільності середовища.

Замість процедурної генерації розробники використали ручну працю, відтворивши на порядок більше доступних інтер'єрів приміщень, ніж у будь-якій минулій грі.

Ви можете піти куди завгодно, у будь-яку випадкову локацію, і купа людей детально продумала це місце– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Аарон Гарбут.

Такий підхід нагадує знамениту філософію Тодда Говарда під час рекламної кампанії The Elder Scrolls V: Skyrim. Тоді керівник Bethesda обіцяв геймерам можливість піднятися на будь-яку видиму гору.

Усередині будинків незнайомців гравці побачать справжню історію господарів. На стінах висять сімейні фотографії, а у вітальнях та кухнях панує побутовий безлад. Зокрема, Аарон Гарбут розповів історію, як під час тестування зайшов у будинок, побачив знімки домашнього улюбленця, а в сусідній кімнаті виявив самого собаку та розгромлену кімнату.

Кожен провулок настільки ж деталізований і цікавий, як і інші– додав Гарбут.

За словами розробників, масштаб гри подекуди лякає їх самих, адже навіть після багатьох років тестування вони досі натрапляють на локації та деталі, про існування яких раніше не здогадувалися.

Офіційний реліз Grand Theft Auto 6 відбудеться 19 листопада 2026 року на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X|S. А нещодавно у мережі з'явилося 12 нових скриншотів проєкту.