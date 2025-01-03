Масштабная модификация перенесла всю карту GTA 4 в GTA 5

Команда поклонников видеоигр Rockstar создала амбициозный проект, в рамках которого перенесла Либерти-Сити из Grand Theft Auto 4 в GTA 5.

В 2008 году мир увидел одно из лучших воплощений Нью-Йорка в видеоиграх, а теперь поклонники GTA 4 перенесли его в новый проект, информирует 24 Канал.

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Прямой перелет в "город свободы"

С помощью лаунчера модификаций FiveM каждый желающий фанат Rockstar может окунуться в ностальгию, пока ожидает Grand Theft Auto 6.

Команда модеров создала "ремейк" карты с GTA 4 для GTA 5 и он действительно впечатляет.

Отправившись в аэропорт Лос-Сантоса, игроки могут полететь в Либерти-Сити, где их ожидает бережно воссозданный город с полностью функциональными картой и радаром.

Обзор модификации – смотрите видео

Создатели проекта проявили невероятное внимание к деталям, вернув пешеходам на карте GTA 4 "культовую" анимацию ходьбы с зонтиками во время дождя.

Кроме того, в Либерти-Сити можно увидеть знакомые нью-йоркские такси и полицейские машины.

Также функционирует система общественного транспорта и желающие геймеры могут прокатиться на местном метро, точно так же, как это когда-то делал Нико Беллик.

Фанаты франшизы Grand Theft Auto остались поражены работой энтузиастов, назвав этот "мод" одним из лучших в истории игры.