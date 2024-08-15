NAVI запустила киберспортивную академию, а теперь объявляет будущих участников
Источник:Natus Vincere
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere, также известная как NAVI, еще в июле объявила о создании киберспортивной академии совместно с компанией Visa. Цель –привлечь молодежь к профессиональному киберспорту, а также найти новые таланты, которые в будущем пополнят основные составы команд.
Как это будет
Академия была создана для набора игроков CS2 в NAVI Youth. Это официальная команда, состоящая из молодого поколения людей, которые имеют высокие рейтинги побед в игре. Отбор проходит в три этапа, а участие в нем могли принимать кандидаты в возрасте от 14 до 17 лет.
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- Первым этапом процесса является сам отбор. Внимание обращали на умения кандидатов, то есть их навыки в игре.
- После этого игроки прошли трехнедельное онлайн-соревнование.
- 10 лучших игроков отправятся в Берлин на NAVI BootCamp, где их ждет работа с профессиональными тренерами.
Наконец, пятеро финалистов присоединятся к NAVI Youth.
Как отметила организация на своем сайте, этап отбора лучшей десятки в NAVI Visa Academy завершен. Вот полный список:
- Ростислав “N0rths” Живун. Украина.
- Артем “mad1nho” Турлюн. Украина.
- Назар “kodak” Бучма. Украина.
- Данил “Yoki” Истомин. Украина.
- Владимир “mzay” Иогарчев. Украина.
- Пенч “Balage” Балаж. Венгрия.
- Лука-Адриан “Luca39” Гаврилут. Румыния.
- Виктор “ad3r” Вилькойц. Польша.
- Эндрю “AJ” Джейсон. Германия
- Ники Сакари “Cliqq” Kinnunen. Финляндия.
Отмечается, что тренировки в Берлине уже начались.
Как можно понять, на NAVI Youth их карьера не остановится. Игроки имеют все шансы через несколько лет заменить нынешних участников главной команды из CS2, если кто-то решит завершить карьеру или перейти в другую команду.