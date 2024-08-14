Самые успешные киберспортсмены в истории: кто они и сколько заработали

Киберспорт — это далеко не про развлечения и расслабленную игру вечером с друзьями. Для профессиональных игроков это сотни часов тренировок, бессонные ночи и нервные турниры, где время идет на секунды, а одна мелкая ошибка может стоить первого места и миллионов долларов. Но все же вершин достигают целые команды и отдельные игроки. Кто они?

Лучшие киберспортивные игроки

Для начала следует разобраться, что можно считать успехом. Звание одного из лучших в киберспорте зависит от полученных титулов и денежных доходов, за которые борются на масштабных турнирах. Конечно же, все это является прямым следствием умений, которые в свою очередь можно получить только упорным трудом.

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Так кто же лучший?

5. Topson

Топиас "Topson" Таавицайнен – финский игрок в Dota 2, который сейчас выступает за Tundra Esports. Он неоднократно становился первым на международных турнирах, а недавно занял четвертое место на Riyadh Masters 2024. Ему 30 лет и он уже некоторое время удерживает звание одного из лучших и самых успешных киберспортсменов всех времен.

Дисциплина, в которой он соревнуется, покорила мир киберспорта, когда речь идет о призовых фондах и успехе, поэтому неудивительно, что именно Dota принесла ему 5,85 миллиона долларов прибыли.

4. Ceb

На четвертом месте в рейтинге самых успешных киберспортсменов всех времен - еще один игрок в Dota 2. Себастьян "Ceb" Дебс впервые начал участвовать в соревнованиях в 2011 году и является одним из самых титулованных игроков на сцене. Его многократные победы на The International – это лишь небольшая часть первых мест, которые он имеет за плечами.

В настоящее время Себ продолжает участвовать в соревнованиях как член и соучредитель OG.

Он заработал 5,95 миллиона долларов.

3. Ana

Еще один игрок в Dota 2 и товарищ по команде двух следующих фигурантов списка Анатан Фам зарекомендовал себя как один из величайших киберспортсменов всех времен благодаря многочисленным чемпионским титулам и высоким призовым заработкам. Соревновательный игрок переехал из Мельбурна в Шанхай в 2015 году, чтобы развивать свою карьеру.

Хотя формально Ana уже на пенсии, его бесчисленное количество раз видели на соревнованиях за последние несколько лет, а это значит, что он еще не отпустил игру.

За свою карьеру он заработал 6,02 миллиона долларов.

2. JerAx

Джесси "JerAx" Вайникка – еще один финский киберспортсмен по Dota 2, который занимает второе место в истории киберспорта по сумме заработка – 6,48 миллиона долларов.

Он выиграл два титула на The International (в 2018 и 2019 годах), а также занимал первые места на других крупных турнирах в течение многих лет.

Сейчас JerAx не находится на сцене Dota 2 после того, как в 2022 году ушел из Team Liquid.

1. N0Tail

Ни для кого не секрет, что Йохан "N0Tail" Сундштайн - один из сильнейших киберспортсменов всех времен. Он также играет в Dota 2 и удерживает первое место по уровню заработка в киберспорте – 7,18 миллиона долларов.

Геймер дважды подряд становился чемпионом The International вместе с JerAx.

Хотя с недавних пор он больше занимается бизнесом, N0Tail утверждает, что не оставляет соревнований и может вернуться к ним в любой момент.