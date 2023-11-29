Xbox Game Pass неожиданно добавил новую игру с исторической франшизы

Xbox Game Pass неожиданно добавляет новую игру с исторической франшизы Killer Instinct. Обновленная версия Anniversary Edition вышла спустя более 10 лет после релиза оригинальной игры.

Именно в десятую годовщину файтинга, любимого фанатами, разработчик Iron Galaxy анонсировал Killer Instinct: Anniversary Edition – новую версию известной игры, содержащей серьезные визуальные обновления и настройки баланса для списка из 29 игровых персонажей.

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Killer Instinct: Anniversary Edition

После 17-летнего перерыва Microsoft перезапустила франшизу из Killer Instinct на Xbox One. Перезагрузка продолжится, чтобы увидеть три сезона обновления контента, а также несколько дополнительных персонажей.

Даже спустя десятилетие игра сохранила преданных поклонников, благодаря которым файтинг время от времени был популярен в социальных сетях. Страсть аудитории в конце концов привела к объявлению, а теперь и к запуску юбилейного издания игры.

Юбилей игры Killer Instinct: смотрите видео

Меньше чем через неделю после анонса Killer Instinct: Anniversary Edition игра была запущена, и как дополнительный сюрприз, она присоединилась к библиотеке Xbox Game Pass. Сам запуск является сюрпризом, поскольку дата выпуска была объявлена вчера, и его включение в Xbox Game Pass является очень приятной неожиданностью для поклонников и подписчиков.

К слову, игра доступна также и на Steam. Оригинальная Killer Instinct доступна совсем бесплатно, а вот за Anniversary Edition придется заплатить 600 гривен.