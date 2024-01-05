Ким Кардашян неожиданно закрыла свою популярную мобильную игру

Ким Кардашян неожиданно решила закрыть свою популярную мобильную игру Kim Kardashian: Hollywood. В общей сложности игра просуществовала 10 лет и принесла голливудской звезде миллионы долларов.

Игру уже успели удалить из магазинов мобильных приложений. Это знаменует конец почти десятилетия Kim Kardashian: Hollywood – популярной мобильной игры, собравшей миллионы игроков и принесшей знаменитости огромный доход.

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Ким Кардашян закрывает свою игру

Хотя Ким Кардашьян известна прежде не своей игровой деятельностью, запуск ее мобильной игры Kim Kardashian: Hollywood в 2014 году поклонники встретили с огромным восторгом.

Kim Kardashian: Hollywood в общей сложности загрузили более 42 миллионов раз. Только в первые два года после запуска игры геймеры суммарно провели в ней более 35 тысяч лет.

Эта мобильная игра позволяет игрокам создать собственного персонажа и начать свой путь к славе, выполняя разнообразные задания и встречаясь со знаменитостями, когда они приобретают популярность.

Трейлер игры Kim Kardashian: Hollywood – смотрите видео

Спустя почти десять лет после первого выпуска Kim Kardashian: Hollywood окончательно закроется 8 апреля. Игра уже удалена из магазинов приложений iOS и Google Play, поэтому новые игроки больше не смогут сыграть в нее перед окончательным прекращением работы серверов.

Сама Ким Кардашян объявила о завершении своей мобильной игры, поблагодарив своих поклонников за поддержку. Знаменитость заявила, что "ей пора сосредоточить эту энергию на других страстях".