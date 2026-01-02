Kingdom Come: Deliverance 2 так популярна, что президент Чехии упомянул ее в новогоднем поздравлении

В новогоднем обращении президент Чехии коснулся достижений страны в разных сферах –от промышленности до спорта. Среди них оказался и неожиданный, но показательный пример из игровой индустрии, который уже успел получить мировое признание и повлиять на международный имидж государства.

Почему компьютерная игра оказалась в речи президента?

Kingdom Come: Deliverance 2, ролевая игра от чешской студии Warhorse Studios, стала одним из символов культурного экспорта страны. Хотя проект не получил наград на The Game Awards 2025, несмотря на то, что был номинирован в категории "Игра года", его успех оказался значительно шире пределов наград индустрии, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

События игры разворачиваются в начале XV века на территории Богемии – современной Чехии. Сюжет сосредоточен на гражданском конфликте за корону, а исторический фон построен на реальных событиях и фигурах. Такой подход сделал игру не только развлечением, но и своеобразной интерактивной реконструкцией средневековой истории региона.

В своем обращении президент Петр Павел прямо не назвал Kingdom Come: Deliverance 2, однако контекст был однозначным. Он отметил, что Чехия способна создавать продукты полного цикла – от идеи до реализации, вспомнив, что чешская компьютерная игра стала мировым хитом.

Мы можем изготовить здесь почти все – мы одна из немногих стран в мире, которая может производить все, от часов до самолетов, от собственного дизайна до производства. Чешская компьютерная игра стала мировым хитом,

– сказал Петр Павел в своей речи.

Рядом с этим он перечислил и спортивные достижения страны, поставив цифровую индустрию в один ряд с традиционными сферами национальной гордости.

"Мы имеем титулы чемпионов мира по каноэ Мартина Фукси и сноубордингу Эстер Ледецкой. В возрасте 17 лет Давид Кратохвил выиграл несколько титулов чемпиона мира по параплаванию и установил европейские и мировые рекорды", – добавил президент, чьи слова опубликовали на Pražský hrad.

Успех игры имел и практические последствия. Регион Кутна Гора, который активно представлен в Kingdom Come Deliverance 2, зафиксировал рост туристического интереса. Для всего мира это пример того, как видеоигры могут влиять на экономику и популяризацию культурного наследия за рубежом.

Стоит отметить, что актеры Том МакКей и Люк Дейл, сыгравшие Генри и Ганса Капона, стали узнаваемыми среди игроков в разных странах, что еще больше усилило международный резонанс проекта.

Clair Obscur Expedition 33 также не осталась без внимания

Чешский президент – не единственный европейский лидер, который обратил внимание на видеоигры в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон публично отмечал Clair Obscur Expedition 33, назвав ее историческим прорывом для французской индустрии.

Такая тенденция показывает, что видеоигры окончательно закрепились как важный элемент современной культуры и национального имиджа.