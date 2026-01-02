Kingdom Come: Deliverance 2 така популярна, що президент Чехії згадав її в новорічному вітанні

У новорічному зверненні президент Чехії торкнувся досягнень країни в різних сферах – від промисловості до спорту. Серед них опинився й несподіваний, але показовий приклад з ігрової індустрії, який уже встиг отримати світове визнання та вплинути на міжнародний імідж держави.

Чому комп’ютерна гра опинилася у промові президента?

Kingdom Come: Deliverance 2, рольова гра від чеської студії Warhorse Studios, стала одним із символів культурного експорту країни. Хоча проєкт не отримав нагород на The Game Awards 2025, попри те, що був номінований у категорії "Гра року", його успіх виявився значно ширшим за межі відзнак індустрії, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Події гри розгортаються на початку XV століття на території Богемії – сучасної Чехії. Сюжет зосереджений на громадянському конфлікті за корону, а історичне тло побудоване на реальних подіях та постатях. Такий підхід зробив гру не лише розвагою, а й своєрідною інтерактивною реконструкцією середньовічної історії регіону.

У своєму зверненні президент Петр Павел прямо не назвав Kingdom Come: Deliverance 2, однак контекст був однозначним. Він наголосив, що Чехія здатна створювати продукти повного циклу – від ідеї до реалізації, згадавши, що чеська комп’ютерна гра стала світовим хітом.

Ми можемо виготовити тут майже все – ми одна з небагатьох країн у світі, яка може виробляти все, від годинників до літаків, від власного дизайну до виробництва. Чеська комп'ютерна гра стала світовим хітом,

– сказав Петр Павел у своїй промові.

Поруч із цим він перелічив і спортивні досягнення країни, поставивши цифрову індустрію в один ряд з традиційними сферами національної гордості.

"Ми маємо титули чемпіонів світу з каное Мартіна Фукси та сноубордингу Естер Ледецької. У віці 17 років Давид Кратохвіл виграв кілька титулів чемпіона світу з параплавання та встановив європейські та світові рекорди", – додав президент, чиї слова опублікували на Pražský hrad.

Kingdom Come: Deliverance 2: дивіться трейлер

Успіх гри мав і практичні наслідки. Регіон Кутна Гора, який активно представлений у Kingdom Come Deliverance 2, зафіксував зростання туристичного інтересу. Для всього світу це приклад того, як відеоігри можуть впливати на економіку та популяризацію культурної спадщини за кордоном.

Варто зазначити, що актори Том МакКей та Люк Дейл, які зіграли Генрі та Ганса Капона, стали впізнаваними серед гравців у різних країнах, що ще більше підсилило міжнародний резонанс проєкту.

Clair Obscur Expedition 33 також не лишилась без уваги

Чеський президент – не єдиний європейський лідер, який звернув увагу на відеоігри у 2025 році. Президент Франції Еммануель Макрон публічно відзначав Clair Obscur Expedition 33, назвавши її історичним проривом для французької індустрії.

Така тенденція показує, що відеоігри остаточно закріпилися як важливий елемент сучасної культури та національного іміджу.