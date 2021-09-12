Китайские геймеры в ярости из-за мелкой детали в Life is Strange: True Colors – в чем причина

Китайские игроки сильно разозлились и начали активно занижать оценки игры Life is Strange: True Colors в Steam, а все из-за одной крохотной, но важной детали. Подробности в материале.

Life is Strange: True Colors вышла всего несколько дней назад, но уже успела стать катализатором массовой неожиданной политической дискуссии из-за флага в воображаемом городе, где происходят события игры.

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Итак, события нового проекта от Square Enix и Deck Nine происходят в вымышленном городке Хейвен-Спрингс в котором есть магазин под названием "Сокровища Тибета" и именно маленькая деталь, его касающаяся, стоила игре сотен негативных отзывов китайских геймеров.

Дело в том, что над входом в магазин развевается флаг Тибета, использующийся как символ движения за независимость этой страны и запрещенный в Китае.

Тот самый флаг в игре / изображение с твиттера

Хотя пользовательский рейтинг игры в Steam все же остается на уровне "очень положительный", на момент написания материала игра получила 248 отрицательных рецензий (против 1495 позитивных) подавляющее большинство которых написано именно пользователями из КНР.

Не можете жить без политики? Добавляете флаг независимости Тибета в игру? Да еще и просите такую высокую цену! Мой вам совет: лучше загрузите пиратскую версию, а если уж купили –возвращайте деньги, – написал один из разъяренных геймеров в своем отзыве.

Негативные рецензии получают поддержку среди других китайских пользователей, которые указывают, что обзоры оказались для них полезными. Например, один из самых популярных отзывов сумел набрать более 1000 комментариев.

Пока остается тайной была ли эта деталь случайной ошибкой или же целенаправленным действием, выражающим поддержку разработчиков людям Тибета и Гонконга, борющимся за свою независимость. Впрочем, за такой поступок игра может понести серьезные финансовые потери, ведь Китай является вторым по величине рынком Steam.

Life is Strange: True Colors доступна на ПК, PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X|S и запланированный релиз на Switch.