Хидео Кодзима раскрыл тайну загадочного лого игры Death Stranding

Культовый японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о том как появился загадочный логотип видеоигры Death Stranding, удивив поклонников.

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима недавно поделился несколькими секретами о Death Stranding, в частности о сюрреалистическом логотипе игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Жуткий логотип – это отпечаток руки разработчика

В честь пятой годовщины видеоигры, известный разработчик немного поностальгировал в соцсети X.

Он вспомнил с чего начинала его студии Kojima Productions – небольшой офис, где было всего несколько столов, PS4, наушники и смартфон.

Интересно, что именно телефон стал фундаментальной вещью для создания DS, ведь как раз на нем было создано большинство концептов игры.

Кроме того, Хидео поделился юбилейным изображением известного логотипа Death Stranding, который представляет собой жуткий отпечаток ладони.

Оказалось, что к его созданию Кодзима буквально приложил собственную руку.

Это на самом деле отпечаток моей руки,

– сообщил легендарный разработчик.

В комментариях к сообщению геймеры начали сравнивать эту "изюминку" Death Stranding с тем как художники подписывают собственные картины, что является довольно хорошей метафорой, ведь игры Кодзимы – настоящее искусство.