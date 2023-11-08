Все очень серьезно: известный журналист утверждает, что анонс GTA 6 состоится до конца недели

Известный игровой журналист, сотрудник издания Bloomberg – Джейсон Шраер, узнал через собственные источники в Rockstar о судьбе анонса и трейлера GTA 6 и поделился этой информацией с геймерским сообществом.

Пожалуй, нет темы, которая больше "достала" бы рядового геймера, чем анонс GTA 6, который, кажется, обещают чуть ли не каждую неделю, однако в этот раз источник ну очень серьезный.

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Речь об одном из самых авторитетных журналистов игрового мира, авторе книг "Кровь, пот и пиксели" и "Нажми RESET" – Джейсона Шраера.

В своей колонке для Bloomberg, он сообщил удивительно приятную новость для всех, кто с нетерпением ожидает следующую игру в серии Grand Theft Auto.

По информации Шраера, Rockstar анонсируют GTA 6 уже к концу этой недели (т.е. крайний срок 12 ноября – ред.). Кроме того, более подробный трейлер игры появится в декабре.

Ожидается, что видео будет выпущено к 25-летию студии Rockstar Games. К сожалению, поскольку источники журналиста не имеют разрешения говорить по этому поводу подробнее и остаются анонимными, больше информации о самой игре или о том, чего ожидать, нет.

Хотя все уже устали от слухов об анонсе GTA 6, на этот раз они выглядят серьезными как никогда, ведь Шраер объясняет, что эту информацию ему сообщил не один человек, а сразу несколько надежных источников.

Кроме того, выпуск трейлера игры в декабре может свидетельствовать о том, что он появится на The Game Awards 2023, на которой, как известно, каждый год проходят презентации крупных проектов или их анонсы.

Итак, запасаемся терпением и попкорном и начинаем откладывать деньги на GTA 6, если вдруг слухи о ее абсурдной цене подтвердятся.