Новые детали GTA 6: когда игра получит новый трейлер и выйдет ли она вовремя

После громкого дебюта первого трейлера в 2023 году Grand Theft Auto 6 почти исчезла из информационного пространства, оставив фанатов в ожидании новостей. Некоторые "инсайдеры" даже начали распускать слухи о переносе игры на 2025 год, однако гендиректор Take-Two Штраус Зельник успокоил фанатов.

Геймерское сообщество с нетерпением ждет появления второго трейлера игры, который бы должен был раскрыть точную дату релиза, рассказывает 24 Канал.

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Этот вопрос Зельник прокомментировал в интервью Bloomberg. Он отметил, что короткий маркетинговый период будет наиболее эффективным для будущего проекта. Стратегия Rockstar Games базируется на создании баланса между ажиотажем и ожиданиями, что должно максимально способствовать успеху игры.

По его словам, выпуск маркетинговых материалов ближе к релизу является более выигрышной тактикой, чем ранняя промо-кампания. Это объясняет, почему студия хранит молчание после выхода первого трейлера.

Интервью Штрауса Зельника для Bloomberg

Отсутствие новостей о GTA 6 в 2024 году уже намекало на подобную стратегию, но теперь она получила официальное подтверждение.

Кроме игроков, многие крупные издатели также ожидают объявления точной даты релиза GTA 6, чтобы избежать конкуренции с масштабным релизом. Этот момент станет знаменательным событием не только для фанатов серии, но и для всей игровой индустрии.