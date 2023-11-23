Интересно, что поклонники нашли вероятные намеки, читая объявления на других языках. Поскольку Rockstar могла пропустить некоторые формулировки по поводу того, когда трейлер GTA 6 выйдет на самом деле.

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Возможная дата трейлера GTA 6

В теме GTA Forums пользователи отметили, что анонс трейлера можно переводить и интерпретировать по-разному в зависимости от языка. Участник форума MaxLogan прокомментировал, что в итальянской версии сообщения отсутствуют слова "начало декабря".

А есть конкретное "primi giorni di Dicembre", которое переводится как "первые дни декабря". На мой взгляд, это очень отличается,

– написал пользователь.

Он пояснил, что когда итальянцы говорят о "начале декабря", они подразумевают 3 число, или максимум – 5. Поэтому, по его мнению, релиз трейлера может состояться в первые выходные следующего месяца или, что самое позднее, во вторник 5 декабря.

Другие геймеры также напомнили о The Game Awards, запланированном на 7 декабря. Ведь именно это событие изначально называли как вероятную дату выхода релиза GTA 6. В пользу этой версии геймеры объясняют итальянские намеки только проблемой перевода.