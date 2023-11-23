Цікаво, що шанувальники знайшли імовірні натяки, читаючи оголошення іншими мовами. Оскільки Rockstar могла пропустити деякі формулювання щодо того, коли трейлер GTA 6 вийде насправді.

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Можлива дата трейлера GTA 6

У темі GTA Forums користувачі відзначили, що анонс трейлера можна перекладати та інтерпретувати по-різному залежно від мови. Учасник форуму MaxLogan прокоментував, що в італійській версії повідомлення відсутні слова "початок грудня".

Натомість є конкретне "primi giorni di Dicembre", що перекладається як "перші дні грудня". На мій погляд, це дуже відрізняється,

– написав користувач.

Він пояснив, що коли італійці говорять про "початок грудня", вони мають на увазі 3 число, чи максимум – 5. Тож на його думку, реліз трейлера може відбутися в перші вихідні наступного місяця або, щонайпізніше, у вівторок 5 грудня.

Інші геймери також нагадали про The Game Awards, запланований на 7 грудня. Адже саме цю подію першочергово називали як імовірну дату виходу релізу GTA 6. На користь цієї версії геймери пояснюють італійські натяки – лише проблемою перекладу.