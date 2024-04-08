Создатели Frostpunk 2 раскрыли новые подробности игры
Источник:Steam Community
Издатель и разработчик 11 bit studios назвал точные сроки проведения закрытого бета-тестирования своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2. Также мы уже знаем системные требования к предстоящей игре.
Детали
Закрытое тестирование Frostpunk 2 было подтверждено в начале марта и планировалось где-то в апреле. К участию в испытаниях решили допустить только тех, кто оформит предзаказ расширенного издания игры.
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Как стало известно, закрытое бета-тестирование Frostpunk 2 стартует 15 апреля и продлится ровно неделю, до 22-го числа. Испытания пройдут исключительно на ПК.
В рамках закрытой "беты" дадут попробовать "часть" режима песочницы Utopia Builder на английском и упрощенном китайском языках. Остальные локации будут доступны уже на релизе.
Разработчики также заявили, что не успеют внедрить поддержку ультрашироких мониторов до старта тестирования, а также раскрыли системные требования бета-версии Frostpunk 2:
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5 с 2,5 ГГц или AMD Ryzen 5;
- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 550 или Intel Arc A310;
- видеопамять: 4 гигабайта;
- оперативная память: 8 гигабайт;
- DirectX 12;
- место на диске: 30 гигабайт на SSD.
Рекомендуемые требования:
- ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
- процессор: Intel Core i7 с 2,8 ГГц или AMD Ryzen 7;
- видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5700 или Intel Arc A770;
- видеопамять: 8 гигабайт;
- оперативная память: 16 гигабайт;
- DirectX 12;
- место на диске: 30 гигабайт на SSD.
Помимо пропуска в закрытую бету, в состав расширенного издания Frostpunk 2 входят три дополнения, которые следует ожидать позже, и возможность сыграть в сюжетную кампанию за 72 часа до официального релиза.
Трейлер Frostpunk 2: видео
Дата релиза и цены
- Frostpunk 2 выйдет 25 июля на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store) и в PC Game Pass. До Xbox Game Pass, PS5, Xbox Series X и S доберется позже.
- В Steam отмечено наличие украинской текстовой локализации и субтитров. Цена – 835 гривен за базовую версию и 1377 гривен за Deluxe Edition.