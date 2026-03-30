Xbox готовит большое шоу 2026: покажут новые игры и возвращение Gears of War

Microsoft объявила дату масштабной игровой презентации Xbox Games Showcase 2026. Событие соберет новые анонсы, геймплей будущих проектов и отдельный показ долгожданного боевика Gears of War: E-Day, который не демонстрировали уже несколько лет.

Информация о мероприятии появилась на портале Xbox Wire.

Что покажут на Xbox Games Showcase 2026?

Компания Microsoft официально подтвердила проведение новой большой презентации Xbox Games Showcase 2026. Мероприятие состоится 7 июня и стартует в 20:00 по киевскому времени. Трансляцию традиционно обеспечат сразу несколько платформ, в частности YouTube і Twitch, а сам эфир будет доступен на более чем 40 языках.

Организаторы обещают насыщенную программу. В центре внимания – новые игры от внутренних студий Xbox, включая первые демонстрации геймплея и важные обновления по уже анонсированным проектам. Кроме того, на презентации появятся партнеры Microsoft со всего мира – как крупные франшизы, так и перспективные инди-игры.

Отдельно в 2026 году шоу дополнит офлайн-фестиваль Xbox FanFest. Его посетителям обещают не только активности для фанатов, но и возможность оглянуться на 25-летнюю историю бренда Xbox и увидеть, куда движется экосистема компании дальше.

Что покажут о Gears of War: E-Day?

После основной презентации, по уже привычной схеме, состоится специальный выпуск Direct. На этот раз его посвятят новой части культовой серии – Gears of War: E-Day, которую разрабатывает студия The Coalition.

В Microsoft отмечают, что отдельное шоу перенесет игроков в так называемый День вторжения – ключевое событие вселенной Gears of War. Зрителям покажут новые детали о сюжете, продемонстрируют геймплей и поделятся дополнительными подробностями о предыстории серии.

Игру создают для ПК (через Steam и Microsoft Store), а также для консолей Xbox Series X и S. Кроме того, проект сразу появится в подписке Xbox Game Pass. Официально релиз запланирован на 2026 год, хотя по неофициальной информации премьера может состояться ближе ко второй половине года.