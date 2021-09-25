Когда срабатывает странная тактика: неожиданная развязка раунда в матче с CS:GO

Поклонник игры CS:GO опубликовал интересную запись на платформе Reddit. Он поделился видео, на котором можно увидеть почти идеальный эко-раунд в исполнении его команды.

Наверное, ни один матч с CS:GO не может обойтись без классического эко-раунда. Обычно выиграть его непросто, поскольку в оппонентов есть преимущество почти во всем. Поэтому во время таких раундов игроки пытаются сделать что-то неожиданное или оригинальное.

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Чем-то подобным отметились и главные герои этой истории, которые проводили обычный соревновательный матч на карте Overpass. Играли эти геймеры за команду спецвойск, а в целом начало этого поединка они вряд ли могут занести себе в актив. Главные герои проигрывали со счетом 1:3, а в пятом раунде вынуждены были проводить эко-раунд. То есть они ничего не покупали, а в руках держали только стандартные пистолеты – USP-S и P2000.

Понятно, что с таким арсеналом очень сложно перестрелять оппонентов, которые смогли приобрести себе гранаты, бронежилеты со шлемами и лучшее оружие. Поэтому главные герои решили устроить им засаду, которая выглядела как своеобразная пирамида. Сделали они это у выхода из коннектора, а самое главное, что представители спецвойск не прогадали. Террористы действительно направились именно туда, а самое интересное, что сразу всей командой.

Правда, во время своего выхода они почему-то решили разбрасывать осколочные гранаты, а не флешки. Возможно, именно последних им и не хватило, потому что главные герои смогли ликвидировать всех террористов всего за 5 секунд. А самое интересное, что команда спецвойск, которая проводила эко-раунд, потеряла только двух игроков. Наверное, все должно было быть наоборот.

Напоследок стоит отметить, что своей записью они поделились на платформе Reddit. Игрокам в CS:GO их видео понравилось, а в целом оно уже собрало почти 80 тысяч просмотров и немало положительных отзывов.

Хайлайт, которым поделился пользователь WebsiWebbster: видео