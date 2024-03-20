Проверенный источник назвал точную дату релиза GTA 6

Сразу несколько авторитетных инсайдеров, среди которых тот, что уже отмечался правдивой информацией о трейлере Grand Theft Auto 6, практически сошлись в предположениях относительно даты релиза долгожданного проекта Rockstar.

До выхода дебютного трейлера GTA 6 сеть была полна слухов и догадок о том, каким же он будет. Большинство оказались фейками, но была среди них и толика правды.

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Одним из ее источников был инсайдер, известный на платформе Reddit как JarlOfRivia. Именно его информация о ролике, через призму времени, подтвердила свою правдивость практически во всем.

Теперь геймер утверждает, что его источники в компании Rockstar сообщили, что выход игры планируется в январе 2025 года.

Трейлер GTA 6 – смотреть видео

Это совпадает с информацией авторитетного журналиста издания Bloomberg – Джейсона Шрайера, многолетний опыт которого делает его, пожалуй, одним из самых надежных источников в индустрии. Ранее он сообщал о планах на релиз проекта в первом квартале 2025 года.

Однако тут во всей этой истории вынырнул пользователь X (бывший твитер) под ником Nuro, который ранее также отличался меткими "сливами" относительно проектов студии. В частности Nuro удивительно удачно "предсказывал" даже не анонсированные обновления для Red Dead Redemption 2.

Так вот, этот инсайдер утверждает, что знает точную дату релиза GTA 6 – 18 февраля 2025 года.

Учитывая все вышесказанное, можно предположить что 18 февраля действительно может быть "рабочей" датой выхода проекта, но, учитывая масштабы работы, Rockstar оставляют себе "люфт" для переноса на 1-3 месяца (отсюда и информация о первом квартале).

Так или иначе, правдивость всех этих слухов и догадок, как всегда, подтвердит лишь время.