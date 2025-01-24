Анонсированы Ninja Gaiden 4 и ремейк Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5

На презентации Developer_Direct компания Koei Tecmo сделала сразу два важных объявления, связанные с культовой серией слэшеров Ninja Gaiden. Была анонсирована игра Ninja Gaiden 4 и ремейк Ninja Gaiden 2 на Unreal Engine 5.

Первым анонсом стала игра Ninja Gaiden 4, которая станет первой номерной частью серии за последние 13 лет, сообщает 24 Канал. Ее выход запланирован на осень 2025 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S, а также сразу в Game Pass.

А тем временем Ubisoft представила сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows и анонсировала первое дополнение

Разработкой занимается студия Team Ninja в сотрудничестве с PlatinumGames, известной по сериям Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance и Nier: Automata.

В сопроводительном трехминутном трейлере продемонстрирован геймплей игры, где главным героем выступит новый персонаж Якумо, который будет бороться с темными силами в хаотичном Токио. На его пути появится и легендарный мастер Рю Хаябуса, один из ключевых персонажей серии.

Трейлер Ninja Gaiden 4 – смотрите видео:

Вторым анонсом стал ремейк Ninja Gaiden 2 Black, обновленной версии классической игры, которая впервые вышла на Xbox 360 в 2008 году.

Выход ремейка состоялся сразу же после анонса – 23 января, на PC, PS5, Xbox Series X/S. Кроме того, игра сразу же доступна в Game Pass.

Ремейк создан на движке Unreal Engine 5 и его анонс стал ответом на запросы фанатов после выпуска сборки Ninja Gaiden: Master Collection в 2021 году. Подзаголовок Black подчеркивает окончательную версию игры.

Трейлер Ninja Gaiden 2 Black – смотрите видео:

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Разработчики заявили, что Ninja Gaiden 2 Black станет настоящим испытанием как для ветеранов серии, так и для новичков. В ремейке сохранены классические элементы из Ninja Gaiden Sigma 2, в частности узнаваемый высокий уровень жестокости и обновленную систему улучшения оружия.