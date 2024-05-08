CD Projekt Red раскрыла дату выхода редактора модов для The Witcher 3

Третий "Ведьмак" вышел в 2015 году, получив два DLC, кучу маленьких дополнений и исправлений. Фанаты прошли игру вдоль и поперек, заглянув под каждый камень. Но эта история получилась настолько особенной, что мы до сих пор возвращаемся в мир Геральта из Ривии. Чтобы как-то разнообразить наш опыт, CD Projekt Red выпускает редактор модов, чтобы сами игроки могли добавлять новые сюжеты и элементы.

О разработке редактора модов известно уже некоторое время. Студия даже начала его тестировать среди ограниченного круга пользователей. Похоже, испытания прошли успешно, поэтому CD Projekt Red уже готова выпустить REDkit в свободное плавание, давая нам шанс снова и снова наслаждаться любимой игрой.

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Когда ждать редактор модов REDkit

Вчера CD Projekt Red объявила, что большой редактор модов на основе движка игры выйдет бесплатно на ПК 21 мая 2024 года. Те, кто не может дождаться официального релиза редактора, все еще могут подписаться на плей-тест в Steam.

"Отметьте в своих календарях – 21 мая 2024 года выходит The Witcher 3 REDkit, большой редактор модов на основе движка игры! Он будет доступен бесплатно для всех, кто имеет The Witcher 3: Wild Hunt на ПК", – говорится в заметке.

Добавить REDkit в список желаемого можно в Steam, GOGcom и EpicGames.

Что такое REDkit

Редактор модов REDkit предоставляет пользователям те же инструменты, что их имеют сами разработчики. Таким образом любой с определенным уровнем навыков сможет создать свое дополнение с новым сюжетом и заданиями, добавить в игру новые предметы, а также, возможно, создавать целые новые области карты, куда вы сможете отправиться.

The Witcher 3 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch. Но модификациями смогут воспользоваться только собственные ПК.