На State of Play, состоявшейся 2 июня, геймеры наконец получили подтвержденную дату выхода новой части культовой серии хорроров от Konami, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания В июне в Steam можно получить две бесплатные видеоигры

Когда выйдет Silent Hill: Townfall?

Прошел почти год с момента выхода Silent Hill f, которая побила все возможные рекорды франшизы, став настоящим хитом.

На удивление, следующая часть с подзаголовком Townfall должна выйти примерно в то же время года, что и ее предшественница.

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Новый увлекательный трейлер игры, показанный на презентации от Sony, раскрыл дату релиза проекта – 24 сентября 2026 года.

Трейлер проекта: смотрите видео

Как известно, события игры развернутся в 1996 году на туманном шотландском острове Сент-Амелия, куда чтобы исправить ошибки прошлого вернется протагонист по имени Саймон Орделл.

На этот раз раскрывать жуткие тайны, в отличие от многих предыдущих частей серии, придется в формате от первого лица, информирует PC Gamer.

Также создатели игры из студии Screen Burn отмечают, что Townfall будет делать ставку на "психологический ужас" и исследование локаций, но вместе с тем никуда не денутся классические побеги от врагов и головоломки.

Получится ли этот эксперимент столь же удачным, как предыдущая часть серии? Покажет лишь время.