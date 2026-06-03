На State of Play, що відбулася 2 червня, геймери нарешті отримали підтверджену дату виходу нової частини культової серії горорів від Konami, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги У червні в Steam можна отримати дві безплатні відеогри

Коли вийде Silent Hill: Townfall?

Минув майже рік з моменту виходу Silent Hill f, яка побила усі можливі рекорди франшизи, ставши справжнім хітом.

На диво, наступна частина з підзаголовком Townfall має вийти приблизно в той самий час року, що й її попередниця.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Новий захопливий трейлер гри, показаний на презентації від Sony, розкрив дату релізу проєкту – 24 вересня 2026 року.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Як відомо, події гри розгорнуться в 1996 році на туманному шотландському острові Сент-Амелія, куди аби виправити помилки минулого повернеться протагоніст на ім'я Саймон Орделл.

Цього разу розкривати моторошні таємниці, на відміну від багатьох попередніх частин серії, доведеться у форматі від першої особи, інформує PC Gamer.

Також творці гри зі студії Screen Burn зазначають, що Townfall буде робити ставку на "психологічний жах" і дослідження локацій, але разом з тим нікуди не подінуться класичні втечі від ворогів та головоломки.

Чи вийде цей експеримент настільки ж вдалим, як попередня частина серії? Покаже лише час.