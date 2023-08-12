Инсайдеры уверены, что STALKER 2 выйдет уже совсем скоро – новые скриншоты из игры

В сети появились несколько новых скриншотов и даже вероятная дата релиза долгожданной игры от украинских разработчиков – STALKER 2: Heart of Chornobyl. Подробности – в материале.

23 августа стартует выставка Gamescom, в рамках которой посетителям дадут сыграть в демоверсию STALKER 2: Heart of Chornobyl, однако это не все интересные новости по поводу игры, сообщает 24 Канал.

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Совсем недавно известный блоггер Джейми Моран поделился в соцсети X несколькими до этого невиданными скриншотами из игры.

Новые скриншоты STALKER 2 / Фото GSC GameWorld

Кроме того, интересная информация поступила от немецкого цифрового магазина Plaion, в котором случайно "слили" дату релиза проекта.

Итак, на их сайте появились данные, что STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет уже 1 декабря 2023 года.

Такая дата выглядит вполне реальной, учитывая готовность разработчиков предоставить демоверсию и то, что в прошлом Plaion уже становился надежным источником информации о релизе проектов.