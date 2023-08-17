"Дата выхода" STALKER 2: дистрибьютор дал неутешительное объяснение слива

Недавно в сети появилась информация, что игра STALKER 2: Heart of Chornobyl выйдет уже 1 декабря 2023 года. Впрочем, как выяснилось, это не совсем так.

Источником информации о вероятной дате выхода игры стал сайт Plaion – официальный партнер GSC Game World по выпуску будущего шутера. Но теперь дистрибьютор объяснил, что произошло.

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Обычная ошибка

Немецкий цифровой магазин опубликовал конечную дату релиза игры – 1 декабря. Впоследствии с представителями его польского отделения связались журналисты и узнали несколько иную информацию.

Дистрибьюторы заверили, что ни одна тайная информация о дате выхода STALKER 2: Heart of Chornobyl им неизвестна. А дата выхода – обычная ошибка.

Это просто заблуждение в нашем магазине Game Legends. Стандартный заполнитель должен указывать на карточке продукта 31 декабря 2023 вместо предыдущего 31 декабря 2022 года. Но в результате компьютерной или человеческой ошибки было выведено 1 декабря,

– объяснили в Plaion.

Трейлер игры STALKER 2: Heart of Chornobyl – смотрите видео

К сожалению, точная дата релиза игры STALKER 2: Heart of Chornobyl до сих пор остается неизвестной. Разработчики ранее обещали, что он состоится до конца 2023 года. Впрочем, с каждым днем остается все меньше времени, а у поклонников все меньше надежды, что GSC успеют.