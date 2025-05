Появилась первая информация о Unreal Engine 6: каким будет новый движок и когда он выйдет

Тим Суини из Epic Games впервые поделился подробностями о предстоящем движке Unreal Engine 6. В частности, он рассказал о том, что изменится в новой версии движка, почему она станет прорывом и когда ожидать первые превью для разработчиков.

Что известно

В недавнем выпуске подкаста Лекса Фридмана президент и главный акционер Epic Games Тим Суини подтвердил, что компания уже активно работает над следующей версией движка и планирует выпустить её первые превью примерно через два-три года. Основная цель Unreal Engine 6 – наконец преодолеть ограничения, связанные с однопоточностью, и перейти к полноценной многопоточной архитектуре, сообщает 24 Канал.

Суини объяснил, что сегодня Epic параллельно развивает два направления движка: один ориентирован на разработчиков игр, другой – на нужды сообщества Fortnite. Между ними существует технологическое расхождение: некоторые функции доступны лишь в одном из направлений. UE6 должен объединить эти разрозненные потоки в единую, унифицированную платформу.

Сейчас движок Unreal Engine ограничен тем, что использует однопоточную симуляцию – то есть все ключевые вычисления происходят на одном процессорном ядре, даже если у вас современный многоядерный ПК. Такой подход был выбран сознательно: однопоточное программирование проще и удобнее как для разработчиков Epic, так и для партнеров и сообщества. Но со временем это стало значительным сдерживающим фактором.

В Unreal Engine 6 компания планирует полностью отказаться от этой модели и реализовать полноценную поддержку многопоточности. Суини называет это критически важным шагом, который позволит избавиться от фундаментальных ограничений, тянущихся еще со времен первых версий движка. По его словам, именно однопоточная архитектура стала источником многих проблем с производительностью в играх на Unreal Engine 4 и 5.

Впрочем, полноценного релиза придется подождать. Если вспомнить историю с UE5, первая превью-версия движка появилась в начале 2022 года, а игры, реально использующие его возможности, начали выходить только в 2023-м. Среди них – Remnant II, Immortals of Aveum, Layers of Fear и Lords of the Fallen. Если темпы разработки останутся подобными, то первые игры на UE6 мы увидим не раньше 2028 или даже 2029 года.