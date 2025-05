З'явилася перша інформація про Unreal Engine 6: яким буде новий рушій і коли він вийде

Тім Суїні з Epic Games уперше поділився подробицями про майбутній рушій Unreal Engine 6. Зокрема, він розповів про те, що зміниться в новій версії рушія, чому вона стане проривом і коли очікувати перші прев’ю для розробників.

Що відомо

У нещодавньому випуску подкасту Лекса Фрідмана президент і головний акціонер Epic Games Тім Суїні підтвердив, що компанія вже активно працює над наступною версією рушія і планує випустити її перші прев’ю приблизно через два-три роки. Основна мета Unreal Engine 6 – нарешті подолати обмеження, пов’язані з однопотоковістю, й перейти до повноцінної багатопотокової архітектури, повідомляє 24 Канал.

Суїні пояснив, що сьогодні Epic паралельно розвиває два напрямки рушія: один орієнтований на розробників ігор, інший – на потреби спільноти Fortnite. Між ними існує технологічна розбіжність: деякі функції доступні лише в одному з напрямків. UE6 повинен об'єднати ці розрізнені потоки в єдину, уніфіковану платформу.

Наразі рушій Unreal Engine обмежений тим, що використовує однопотокову симуляцію – тобто всі ключові обчислення відбуваються на одному процесорному ядрі, навіть якщо у вас сучасний багатоядерний ПК. Такий підхід був обраний свідомо: однопотокове програмування простіше і зручніше як для розробників Epic, так і для партнерів і спільноти. Але з часом це стало значним стримувальним фактором.

У Unreal Engine 6 компанія планує повністю відмовитися від цієї моделі й реалізувати повноцінну підтримку багатопотоковості. Суїні називає це критично важливим кроком, який дозволить позбутися фундаментальних обмежень, що тягнуться ще з часів перших версій рушія. За його словами, саме однопотокова архітектура стала джерелом багатьох проблем із продуктивністю в іграх на Unreal Engine 4 і 5.

Втім, на повноцінний реліз доведеться зачекати. Якщо пригадати історію з UE5, перша прев’ю-версія рушія з’явилася на початку 2022 року, а ігри, що реально використовують його можливості, почали виходити лише у 2023-му. Серед них – Remnant II, Immortals of Aveum, Layers of Fear і Lords of the Fallen. Якщо темпи розробки залишаться подібними, то перші ігри на UE6 ми побачимо не раніше 2028 чи навіть 2029 року.