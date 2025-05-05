Minecraft сьогодні вимагає принаймні Windows 10, 2 ГБ оперативної пам’яті та відеокарту рівня Intel HD Graphics 4000 або AMD Radeon R5, нагадує 24 Канал. Проте автори експерименту вирішили піти протилежним шляхом – побудували систему з комплектуючих початку 2000-х років. Відеокарта, заснована на застарілому навіть на момент свого виходу чипі SiS, мала лише 8 МБ відеопам’яті.

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Першу спробу запуску версії Alpha 1.2.6 зірвали проблеми з підтримкою OpenGL. Лише після встановлення спеціальних драйверів від Microsoft, сумісних із SiS-архітектурою, гру вдалося запустити – втім, тільки на старому ЕПТ-моніторі.

Без цього екрану нічого б не запрацювало,

– пояснили автори.

Справжньою метою було не просто запустити альфа-версію, а дістатися повноцінніших релізів. Minecraft 1.6.4 вдалося запустити, однак гра видавала лише один кадр на секунду і завершувала роботу через дві хвилини.

Для досягнення стабільності довелося відключити всі візуальні ефекти – хмари, туман, анімації, знизити роздільну здатність до мінімуму та застосувати спрощений пак текстур 8×8 пікселів. Навіть генерацію світу перенесли на окремий ноутбук, аби зменшити навантаження.

Minecraft на відеокарті 8 МБ – дивіться відео

Загалом експеримент нагадує спроби запуску легендарної гри Doom на пристроях, які для цього не призначалися. Утім, у випадку Minecraft усе вимагало значно більше зусиль – від встановлення рідкісних драйверів до використання ЕПТ-монітора.

Попри всі технічні обмеження, Budget-Builds Official довели, що іноді в технологіях важлива не лише міць заліза, а й здатність знайти рішення там, де його нібито бути не може.

А тим часом у Mojang прокоментували можливість створення сиквелу Minecraft. Там також розповіли, що планують підтримувати Minecraft ще як мінімум 15 років, працюючи над довгостроковою стратегією.